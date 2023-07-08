Bursa’da artan hava sıcaklığı nedeniyle elektrikli bisiklet ile giden bir vatandaş, serinlemek için çareyi vantilatörde buldu. Sürücünün arkasında bir eliyle vantilatörü, diğer eliyle iki tekerlekli araca tutunan adam doğal klimasıyla trafikteki diğer sürücülerin kamerasına yansıdı.

Bursa’da artan hava sıcaklığı nedeniyle trafikte bazı vatandaşlar çareyi farklı yöntemlerde buldu. Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki elektrikli bisiklet sürücüsü arkasında bulunan arkadaşıyla serinlemek için çareyi vantilatörde buldu. Kendisi iki tekerlekli aracı kullanırken, arka koltukta oturan arkadaşı ise elinde taşıdığı vantilatörü serinlemek için kendilerine tuttu. Kendilerini serinleten sürücü ve arkadaşının trafikteki tehlikeli yolcuğu başka sürücülerin kamerasına yansıdı.