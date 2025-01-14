Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan Türkiye’nin ilk ve tek yerli ve milli Simülasyon Merkezi, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın ilgisini çekti. Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesaplarından üniversite yönetimi ve akademisyenlere tebrik mesajı göndererek başarılarını kutladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık ve savunma sanayisinde kritik öneme sahip simülasyon teknolojileri konusunda üniversitelerimiz öncü rol oynuyor. Üniversite sanayi iş birliğiyle kurulan ülkemizin ilk 360 Derece Simülasyon Merkezi @balikesiruni de hizmet veriyor. Tamamen yerli yazılımlarla geliştirilen ve sınırsız hareket kabiliyetine sahip simülatörler, teknoloji ihracatı için önemli bir potansiyele sahip. Simülasyon Merkezi, öğrencilerimize ve genç mühendislerimize de havacılık ve uzay teknolojileri konusunda önemli deneyimler kazandırıyor" dedi.