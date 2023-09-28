Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yol çalışmaları, hız kesmeden sürüyor. Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, 100. Yıl Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Süleymanpaşa’nın birçok noktasında bozuk yollarla ilgili çalışmalara ek olarak iyileştirme ve düzenleme çalışmaları da sürüyor. 100. Yıl Mahallesi’nin en işlek caddelerinden biri olan Adnan Kahveci Caddesi, üzerindeki aşınmış asfalt zemin kaldırılarak sil baştan asfaltlanıyor. Zemin kaldırma çalışmaları devam eden caddede yürütülen çalışmalara nezaret eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, ilgili personelden bilgi aldı, yapılacak çalışmaları planladı.

“En kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Uzunlar, “100. Yıl Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde gerçekleştireceğimiz asfaltlama çalışmaları öncesinde, hazırlık çalışmalarını inceledim. Caddemiz çok yakında daha modern ve konforlu bir hale bürünecek. Çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tüm mahalle sakinlerimize anlayış ve sabırları için şimdiden teşekkür ediyor, ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.