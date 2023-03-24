Ertuğrulgazi caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonet çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi esnaflar yaparken, kazaya karışan kamyonet olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Ertuğrulgazi caddesi üzerinde yol yapım çalışması nedeniyle trafik tek şeritten ilerlerken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nuri Kaygısız’a(57) sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarptı. Kaza sonucu yaşlı adam yere düşerek yaralanırken, kamyonet olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansıyla yaralı, İnegöl devlet hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan kamyonetin yakalanması için çalışma başlatıldı.