Balıkesir’in Erdek ilçesinde yol kenarına beton döküp çevre kirliliğine sebep olan beton mikserinin şoförü ve beton şirketine 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Erdek Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, yol kenarındaki beton mikserinden çevreye çimento atığı döküldüğü tespit edildi. Mikser şoförü ve bağlı olduğu şirket hakkında tutanak düzenlenerek, 40 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından mikser şoförü ve şirket hakkında "çevrenin kasten kirletilmesi" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirimde bulunuldu.

Erdek Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları çevreyi korumaya ve temiz tutmaya davet ederek, çevre kirliliğiyle mücadele konusundaki denetimlerin hızla devam ettiğini belirtti. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçenin daha yaşanabilir hale gelmesi ve doğanın korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, mevcut kamera sistemlerine ek olarak cadde ve sokaklarda 7/24 devam edecek olan kontrollerle çevre kirliliğine neden olan herkese cezai işlem uygulanacağı açıklandı.