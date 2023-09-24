Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana güzergahlarda yaptığı yeşillendirme çalışmalarıyla yol kenarlarına estetik görünüm kazandırıyor.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 13,18 metrekareye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, ana güzergahlarda yaptığı çalışmalarla yol kenarlarına estetik görünüm kazandırıyor. Son olarak, Tem Otoyolu Çayırova geçişi İstanbul il sınırı mevkiinde 7 dönümlük alanda çalışma gerçekleştirildi. Ekipler, “Mutlu Şehir Kocaeli” sloganını yol kenarına yazarken, toplam açık yeşil alan miktarı ise 26 milyon 807 bin 935 metrekareye çıktı.