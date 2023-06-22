İstanbul’da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada cadde boks ringine döndü. Araçtan inen vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yumruk darbelerinin hedefi olurken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle bir motosiklet sürücüsü ile araç sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma kavgaya dönerken, ortalık boks ringine döndü. Araçtan inen vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yumruk darbeleri ile yere serildi. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.