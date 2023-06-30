Eminönü’nde boğaz turu düzenleyen iki firmanın çalışanları yolcu kapma yarışına girince kavga çıktı. Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, polis kavgaya karışanları ayırmak için havaya ateş açtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Eminönü’nde boğaz turu düzenleyen firmalar yolcu kapma yarışına girdi. Bu sırada iki firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, kavgaya polis müdahale etti. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Taraflar oradan uzaklaşırken, o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.