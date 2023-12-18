Diyarbakır'ın Çınar ilçesi girişinde, Gazi Mahallesi mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, A.Ö. yönetimindeki 34 FNA 870 plakalı yolcu minibüsü, öğle saatlerinde bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Olayda ağır yaralanan 4 kişi ile birlikte toplamda 16 kişi yaralandı.

Acil durum ekiplerinin hemen ihbar üzerine olay yerine yönlendirildiği kaza sonrasında, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri seferber oldu. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edilerek acil tedavi altına alındı.

Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, kaza yerine giderek olayla ilgili bilgi aldı ve gelişmeleri takip etti. Kazanın nedenleriyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.