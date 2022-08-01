Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzerinde seyir halinde olan yolcu otobüsü cayır cayır yandı. Şans eseri yaralananan olmadı.

Olay bu gün saat 08. 00 sıralarında meydana geldi. İnegöl’den İstanbul'a seyir halinde olan Sürücü Mahmut Fidan(40) yönetimindeki 27 RM 922 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. O sırada yolcular araçtan indiler. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi. 1 saat süre ile kapanan karayolu trafiğe açıldı. Yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ettiler.