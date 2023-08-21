Yozgat'ta meydana gelen trajik olayda, yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Sivas'tan İstanbul istikametine seyir halinde olan 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, şarampole devrildi. Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda sağlık görevlisi, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otobüs içerisinde bulunan 31 kişiden 12'si hayatını kaybetti, diğer 19 yolcu ise yaralı olarak ambulanslarla Sorgun ve Yozgat kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolculardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza sırasında yaralanan bazı yolcular, yaşadıkları korkunç anları anlattı. Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine gelerek yaşadıklarını paylaştı. Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim." dedi. "Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar..." diyerek dehşet dolu anları anlattı.

Sorgun Devlet Hastanesinde tedavi gören Cihat Çalışkan da olay anını paylaştı. Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım." şeklinde ifadelerini dile getirdi.

Olay sonrası hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen yolcular, yaşadıkları dehşet anlarını unutamayacaklarını belirterek, kaza sonucu yaşanan acının derin olduğunu vurguladı. Otobüs kazasının detayları ve nedenleriyle ilgili ise yetkililerin incelemeleri devam ediyor.