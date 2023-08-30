Marmaray'da başlayan tartışmanın ardından beklenmedik bir dönüş aldı. Henüz sebebi belirlenemeyen anlaşmazlık, istasyona gelen bir kişinin Marmaray treninden indirilmesiyle sonuçlandı. Ancak atmosferin giderek gerginleşmesiyle birlikte, olaylar hiç beklenmedik bir hal aldı.

Gerilimin tırmandığı anlarda, dikkatleri üzerine çeken bir görme engelli yolcu sahneye çıktı. Gitarını eline alan bu yolcu, ortamı neşelendirmek ve gerginliği azaltmak isteyen bir teklifte bulundu. Bir başka yolcu, cesurca yaklaşarak, "Belki de ortamı sakinleştirmek için bir şarkı çalmak istersiniz" dedi. Görme engelli yolcunun teklifi kabul etmesiyle birlikte, metro vagonunda hoş bir melodi yankılanmaya başladı.