Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, yolculardan tarife dışı fazla ücret alan araçlara cezai işlem uyguladı. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent genelindeki denetimlerine devam ediyor. Vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda ilçeler arası toplu taşıma yapan özel araçlara yönelik denetim ve kontrol gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, Artuklu-Yeşilli ilçeleri arası çalışan bazı araçların UKOME kararı belirlenen ücret tarifesine uymayarak yolculardan fazla ücret aldığı tespit etti. Zabıta ekipleri, araç sahipleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Kaynak: igf