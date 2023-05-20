Bursa’da hafif ticari araçla seyir halindeki 3 hırsız yolda motosiklet görünce durup beş saniye düşündüler. Geri manevra yaparak gelen hırsızlar motosikleti bir dakikada kucaklayıp yükledikleri araçla ortadan kayboldu. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, Gemilik ilçesine bağlı Küçükkumla Mahallesi’nde meydana geldi. Karaağaç Caddesi üzerinde seyir halinde olan hafif ticari aracın içeresindeki 3 hırsız, yolda giderken park halindeki motosikleti gözüne kestirdi. Frene basan hırsızlar motoru çalmak için 5 saniyede karar verdi. Hemen geri manevra yaprak motorun yanına gelen hırsızlar yaklaşık 1 dakika içerisinde motoru sırtlayıp aracın bagajına yükledi. Saniyeler içinde gözden kaybolan hırsızlar güvenlik kamerasına takıldı .

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.