Ortaköy yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, sürücüsü yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

İnegöl’den Ortaköy mahallesine seyir halinde olan sürücü Dursun B.(53) yönetimindeki 34 JG 8671 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.