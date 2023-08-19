Bursa’da düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve 3 yolcu yara almadan kurtulurken otomobilin şarampole uçmaması için vatandaşlar tuttu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde seyir eden bir otomobil, başka bir otomobil tarafından sıkıştırılması sonucu yoldan çıktı. Araçta bulunan sürücü ve 3 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar otomobilin şarampole uçmaması için tuttu. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şehir dışından gelip düğüne gittikleri öğrenilen kazada, polis ekipleri yaralı olmadığından tahkikat başlatmadı.