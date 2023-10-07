Tuzla’da caddeyi kapatan otomobil sürücüsü drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Tuzla’da Tersaneler Caddesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AD 9339 plakalı otomobil sürücüsü Tersaneler Caddesi’ni kapatarak onlarca sürücünün gözü önünde drift attı. Sürücünün drift attığı anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Drift atan sürücü o anları sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde otomobilin yolu kapatarak drift attığı kameralara yansıyor.