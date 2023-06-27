Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi, Altınoluk Mahallesi’nde Balıkesir-Çanakkale kara yolunda, yolun karşısına geçmek isteyen A.A.Ş.’ye (74), C.U. yönetimindeki bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık görevlileri yaptığı muayenede A.A.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sürücü C.U., gözaltına alınırken, A.A.Ş.’nin cenazesi ise Edremit Devlet Hastanesi Morguna sevk edildi.