Kadıköy’de E-5 kara yolundan karşıya geçmeye çalışan köpek, otomobilin çarpması neticesinde telef oldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul Kadıköy’de Ünalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak köpeği E-5 kara yolundan karşıya geçmeye çalıştığı sırada hızla gelen Didem Elif Baş hakimiyetindeki 34 ECZ 006 plakalı araç köpeğe vurdu. Hızlı giden araç köpeğe çarparak metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle köpek olay yerinde öldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekiplerimce sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerinde ölen köpek belediye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.