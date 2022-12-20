İnegölspor yönetimi son günlerde kamuoyuna da yansıyan olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüzle ve birkaç futbolcumuzla ilgili olarak son günlerde kamuoyuna da yansıyan olaylara ilişkin, İnegölspor kulübü olarak açıklama yapmak gerekmiştir.

Sezon başından beri, maalesef kulübümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşmaktadır. Saha dışı , istemediğimiz olayların olduğu bu sezonda Tarsus İdman Yurdu maçında alınan beraberlik ile birlikte ilk devreyi tamamladık. Her ne kadar ilk devre sonu itibari ile, alınan sonuçlar ve sıralama olarak istediğimiz yerde olmasak da devre arasında büyük bir hassasiyetle gerekli çalışmaları yapacağımızdan ve İnegölspor’umuzu içinde bulunduğu buhrandan çıkaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ancak her ne kadar biz İnegölspor camiası ve yönetimi olarak var gücümüzle, bir çok zorlukla mücadele etsek de, kontrolümüz dışında gelişen, sarsıcı olayların önüne geçemiyoruz. Futbol artık sadece futbol olmaktan çıkmış ve bazı illegal yapıların, kişilerin haksız kazanç kapısı olmuştur. Maalesef Tarsus maçından önce ortaya atılan ve daha önce kulüp tarihimiz boyunca, şahit olmadığımız bir durum bizi derinden üzmüştür. Kulübümüz futbolcularından, kaleciler Sercan Çobanoğlu ve Emre Selen’in şikeye karıştığı, bazı maçlarımızda İnegölspor aleyhine şike yaptıkları iddia edilmiş olup bu bilgi kulübümüze ulaşmıştır. İddiası dahi çirkin olan, tasvip etmediğimiz, bu olay sebebi ile yönetimimiz tarafından ivedi olarak alınan karar ile her iki futbolcuyla da kulübümüz menfaatleri doğrultusunda derhal yollarımız ayrılmıştır. İddia edilen bu olaya ilişkin olarak kulübümüz tarafından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde suç duyurusunda bulunulmuş olup, ilgili hukuksuzluğa karışanlar hakkında, hak ettikleri yaptırımların uygulanması için adli süreç başlatılmıştır. İnegölspor camiasının, şanlı taraftarımızın ve yöneticilerimizin emeklerine ihanet edenler hakkında gerekli mücadeleye vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”