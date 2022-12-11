TFF 2. Lig Beyaz Grup 18. hafta müsabakasında İnegölspor, evinde ağırladığı Ankaraspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında yönetim ve teknik heyetimiz yapmış olduğu açıklamalarda hakemin kararlarını eleştirdi.

İnegölspor, evinde ağırladığı Ankaraspor karşısında iyi mücadele ederek skoru alacak oyunu sergilerken hakemin tartışmalı kararları maçın önüne geçti. Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Başkan Yardımcısı Aziz Bolat ve Teknik Direktör Taşkın Güngör, ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golümüz ve verilmeyen penaltılarımız nedeniyle hakemin kararlarını eleştirdi.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, “Biz rakibi yenmek için sahaya çıkıyoruz, konuşunca ceza yazıyorlar ama gol kesinlikle ofsayt değil, 90+4’te verilmeyen yüzde yüzlük bir penaltı pozisyonu var. Yani görüntüler elimizde. İnanın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hakeme de kötü söz söylemek istemiyoruz ama çığırından çıkardı. Resmen İnegöl’ü doğramaya gelmişler. Alacağımız maçı berabere bitirdik, artık ben bunu iyi niyet olarak düşünmüyorum” dedi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Aziz Bolat, “Sakatlıktan dönen futbolcularımız vardı, tabi yine eksikliklerimiz de devam ediyor. Tam performans sergileyememiş olsak da çok güzel mücadeleler verdik. Maalesef hakem maçın önüne geçti. Ofsayt olan pozisyonumuz ofsayt değil. Yine onun dışında net penaltılarımız verilmedi. Artık yeter! Maçlar adaletli yönetilsin. Arkadaşlarımızın emeğine yazık. Üzgünüz!” şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Taşkın Güngör ise, “Maalesef aksilikler peş peşe geliyor. Bunlara hakem olayları da ekleniyor. Neden böyle yaptıklarına anlam veremiyorum. Şu golü ve penaltıyı vermemek çok ilginç. Hakemler nasıl bakıyor bu pozisyonlara anlamıyorum. Ben hayatımda hiçbir sporcumu hakemlere terbiyesizlik yaptırmam ama bu kadar da yapılmaz. Hadi ofsaydı anlayamadın, kuralı bilmiyordun penaltıyı nasıl vermezsin? Ben çocuklarımızı tebrik ediyorum, iyi bir takıma karşı iyi bir mücadele verdiler. Bazı eksiklerimiz geri döndü bunlar oyuna iyi yansıdı ama tabi fiziksel olarak aksaklıklar yaşanıyor. Çok daha iyi olacağız, şüphemiz yok. Bu takım kendini bulup antrenman dozajı yükseldiğinde iyi olacak. Devre arasından sonraki süreçte İnegöl’ü hak ettiği yere taşıyacağız. Takımımızı hakemler de engelleyemeyecek. Kimse kusura bakmasın bu sporun adaleti, vicdanı ve emeği var” ifadelerini kullandı.