

İlk etap çalışmalarını inegöl’de sürdüren temsilcimiz, ikinci etap çalışmalarını Afyon’da sürdürüyor. Yoğun tempoda sezona hazırlanan ekibimiz, oynadığı hazırlık maçlarıyla tempo tutuyor.

Çalışmaların 10. Gününde yönetimden, başkan Celal Ter, başkan vekilleri Telat Özcan ve İbrahim Özcan, as başkan Cengiz Ter, genel kaptanlar Oğuzhan Yenier, Bahadır Hatuncık, Enes Birinci, Burak Yavuz, Olcay Karakaya, Mehmet Başol ve Salih Bayraktar, alt yapı sorumlusu Uğur Kamacı ziyaret gerçekleştirerek, çalışmaları yerinde incelediler.

Başkan Celal Ter yaptığı açıklamada :

Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. Takımımız çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bizde fırsat buldukça takımımızı ziyaret ederek, antremanları takip ediyoruz. Oynadığımız hazırlık maçlarıyla ritim tutmaya çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda mutlu sona ulaşacağız. Diye konuştu.