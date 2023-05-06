Bursa’da yorgun merminin isabet ettiği kadının ölümüyle ilgili şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıllara durgunluk veren olay, Ramazan Bayramı’nın 2. günü merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zekiye D. (47), 8 yaşındaki kızı ile çiçek toplamak için evden çıktı. Bir süre sonra Zekiye D., Ergüvan Sokak üzerinde yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonrası kanlar içerisinde yerde kaldı. Kızının çığlıkları sonrası çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zekiye D.’yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm caddeleri ve sokakları tarayarak yaklaşık 480 güvenlik kamerasını incelemeye aldı.

Özel ekip kuruldu

Soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının vurulduğu yerden 2 kilometre uzaklıktaki gelin alma merasiminde havaya sıkılan tabancadan gelen yorgun mermi nedeniyle vurulduğunu tespit etti.

Havaya sıkılan tabancadan çıkan yorgun merminin hedefi oldu

Soruşturmayı daha da derinleştiren ekipler, Görükle Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde A.Ö. (62) isimli şüphelinin gelin alma merasiminde tabanca ile havaya ateş açtığını tespit etti. Ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ö.’yü evinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

13 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti

Omzundan yorgun mermi ile vurularak yaralanan Zekiye D., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 2 gün önce verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mermi çekirdeği riskli bölgede olduğu için çıkartılamazken, Zekiye D.’nün hayatını kaybetmesinin ardından çekirdek alınarak A.Ö.’ye ait ruhsatlı tabanca ile alınan kriminal raporu yapıldı. Çıkan raporda, mermi çekirdeğinin A.Ö.’ye ait silahtan çıktığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zekiye D.’nin vurulmasından tam 1 dakika önce eski eşiyle telefonda konuştuğunu ve telefonun bir anda kesildiğini belirledi. Yapılan soruşturma neticesinde, eski eşiyle ilgili herhangi bir şüphenin olmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı A.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.