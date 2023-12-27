Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de son yaşanan depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, Gemlik Körfezi'nde geçtiğimiz üç hafta içinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin, Marmara fay hattını rahatlatmadığını belirtti. Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde düzenlenen "Türkiye'de deprem gerçeği" konferansında konuşan Moriwaki, Marmara bölgesinde olası bir depreme karşı dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini vurguladı.

1939'da Erzincan'da yaşanan 7.9 şiddetindeki depremin Türkiye tarihindeki en büyük deprem olduğunu hatırlatan Moriwaki, Türkiye'deki depremlerin domino etkisiyle ardı ardına gerçekleştiğini ifade etti. Deprem uzmanı, ülkede sıkça yaşanan depremlerde yumuşak zeminlerdeki yapıların daha hızlı yıkıldığına dikkat çekti.

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen son depremin Marmara fay hattını rahatlatmadığını belirten Moriwaki, "Marmara'da 7 şiddetinde bir deprem beklenirken, bu son deprem 5 şiddetinde oldu. Arada 2 fark var, ancak beklenenden bin kat daha küçük. Marmara'da hala güç mevcut ve fazla bir rahatlama söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna vurgu yapan Moriwaki, depremden korkulmaması gerektiğini ancak buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Depremlere karşı eğitim konusunda Türkiye'de yeterince mesafe alınamadığını belirten Moriwaki, Japonya'da olduğu gibi çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti. 32 yıl önce Türkiye'ye geldiğinde "aman çocuklar depremi duymasın" yaklaşımının değişmesi gerektiğini vurgulayan Moriwaki, eğitimin önemine dikkat çekti.

Konferansın sonunda Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, Moriwaki'ye teşekkür plaketi verdi.