Yozgat’ta otobüs kazasında ölen Hakan Hasgül eşi ve küçük çocuğunun acılı komşusu, Hasgül’ün tatile gittiği Sivas’ta aracını sattığı için dönüşte otobüse bindiğini anlattı. Hakan Hasgül’ün 2 çocuğunun ise hastane de tedavisi devam ediyor.

Sivas’tan İstanbul’a dönerken Yozgat Sorgun’da otobüsün kazasında hayatını kaybeden Hakan Hasgül’ün komşusu acısını dile getirdi. Hasgül’ün Sivas’a kendi aracıyla gittiği orada ev almak için aracını sattığı otobüsle dönerken kazada eşi Züleyha Hasgül ve küçük çocuğu Eymen Kadir Hasgül’le birlikte öldüğü öğrenildi. Hakan Hasgül’ün aynı otobüste olan 2 çocuğunun ise tedavilerine devam ediliyor. Hakan Hasgül’ün 1 buçuk yıl önce ölen babasının yanında Kayabaşı’nda mezar satın aldığı da öğrenildi.

Hasgül ailesinin komşusu Mehmet Özbek kazayı haberlerden öğrendiğini ifade ederek, “Kazayı haber kanallarından öğrendik. Öğrendikten sonra çok üzüldük. Çok değerli bir arkadaşımız komşumuzdur Hakan. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Kendi özel arabasıyla gidiyor. Orada arabasını satıp 2 katlı ev alıyor. İstanbul dönüşünde uçak bileti de bulamadığı için otobüsle dönüyor. Ben Diyarbakırlıyım kendisi de Sivaslıydı. İstanbul’a geldiğimizden beri kapı komşumdu. 2 aile gibiydik. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yıllarca beraber çalıştık. Benim 2 kardeşim vardı onlar da kaza da vefat ettiler onlarla da beraber çalışıyorlardı. Hatta 1 ay önce düğünüme geldiğinde trafik kazasında ölen ‘Nuri ile Mustafa’yı unutmuyorum çok özledim’ demişti” dedi.