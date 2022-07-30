Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, tüm birimleriyle sahaya indi. Mesudiye Mahallesi’nde esnaf ziyareti yapan partililer, akabinde kültür sanat festivalindeki çadırları ziyaret etti.

Seçimlere bir yıldan daha az bir sürenin kalmasıyla birlikte Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı da çalışmalarına hız verdi. Tüm birimleriyle Mesudiye Mahallesi’nde sahaya inen partililer, esnafları ve kahvehaneleri dolaşarak vatandaşlara parti politikalarını anlattı. Aynı zamanda talep ve önerileri dinleyen partililer vatandaşlarla istişareler gerçekleştirdi.

Mahalle ziyaretini tamamlayan partililer ardından kültür sanat festivali kapsamında Kültürpark içerisinde açılan stantları ve kurulan çadırları ziyaret etti.

Programlar sonrasında açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan; “Çalışma takvimimiz yoğun. Sahada vatandaşlarımızla bir araya gelerek çarenin ve çözümün tek adresi olan Yeniden Refah Partisinin politikalarını anlatıyoruz. Her görüştüğümüz vatandaş heyecanımızı daha çok artırıyor çünkü partimize ve sayın genel başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey’e teveccüh her geçen gün artıyor. Bizler aynı zamanda çalışmalarımızı, vatandaşlarımızın talepleri ve istekleri doğrultusunda revize ederek, halka hizmet anlayışıyla sürdüreceğiz. Önümüzdeki 2023 seçimlerinde de çıkmaza giren ve artık çözüm üretemez hale gelen siyasetin tek alternatifinin Yeniden Refah Partisi kadroları olduğunu göreceğiz. Bu vesileyle tüm ilçe halkımızı saygıyla selamlıyor sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum” dedi.