Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatından 9 kişi Ankara'ya mülakata çağrıldı.
14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi'nde de milletvekili aday listeleri netleşiyor. İnegöl YRP Teşkilatı'ndan aday adaylık başvurusu yapan; Ahmet Aydın, Hasan Akgün, Celalettin Ergün, İbrahim Kocaaağa, Seçkin Cayıklı, Yakut Aşkın, Gözde Çelik, Behiye Ebru İpekçi, Fatma Arslan genel merkeze mülakata çağrıldı.
İlçe Başkanı İlhan Baykan eşliğinde Ankara'ya giden İnegöllü ekibi, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'ın mülakata aldığı öğrenildi.
Yeniden Refah Partisi Bursa Teşkilatlarında toplam 60 kişinin milletvekili aday adaylık başvurusu yaptığı bildirildi.