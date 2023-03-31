Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı'ndan 9 milletvekili aday adayı Bursa'da gerçekleştirilen temayül yoklamasına katıldı.

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatında milletvekili aday adayı olan isimler netleşti. Bursa Ördekli Kültür Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal'in katılımıyla düzenlenen temayül yoklaması programına 2. bölge aday adayı 32 isim katıldı. Bu isimlerden 9'u İnegöl İlçe Teşkilatından oluştu.

İlçe Başkanı İlhan Baykan, milletvekili aday adayları; Ahmet Aydın, Celalettin Ergün, Seçkin Cayıklı, Hasan Akgün, İbrahim Kocaağa, Gözde Çelik, Yakut Aşkın, Fatma Arslan, Behiye Ebru İpekçi ile birlikte programa katılım sağladı.

Temayül yoklaması sonrasında açıklamalarda bulunan İlhan Baykan; "Şükürler olsun ki genel başkanımız Fatih Erbakan önderliğinde Milli Görüş davamıza hizmette yarışıyoruz. Önce Ahlak ve Maneviyat diyerek çıktığımız bu yolda kadrolarımız her geçen gün büyüyor ve genişliyor. Tabi İnegöl'ümüzde de çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Aday adaylık başvurusunda bulunan 9 teşkilat mensubumuzla bugün Bursa'da düzenlenen temayül yoklamasına katıldık. Hayra vesile olmak için yarışan milli kadrolarımıza güveniyoruz ve her şartta arkalarında olacağımızı da belirtmek istiyoruz. Aday adaylarımıza çıkmış oldukları bu yolda başarılar diliyorum" dedi.