Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, ilçe teşkilatından kurulan 3 ekibin deprem bölgelerinde aktif çalıştığını belirterek, “İnegöl’deki yardım çalışmaları içimizi ısıtıyor. Gün birlik günüdür” dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkcı etkiye sebep olan depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye’de olduğu gibi İnegöl’de de hummalı çalışma devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İlçe Teşkilatı deprem bölgesine 3 ekip gönderirken, diğer yardım çalışmalarını ise genel merkez tarafından oluşturulan ‘kriz masası’ kapsamında yürütüyor.

Yaşanan zor sürecin devlet-millet el ele vererek atlatılabileceğini vurgulayan İlçe Başkanı İlhan Baykan yardım çalışmalarıyla alakalı yapmış olduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

İLÇE BAŞKANLIĞIMIZ TEYAKKUZDA

“Millet olarak acımız gerçekten de çok büyük. Bu felaketi de devlet-millet el ele verip hep birlikte atlatacağız inşallah. Gün, dayanışma ve birlik günüdür.” Ülkemizdeki tüm vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar gibi Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığımız da ilk andan itibaren teyakkuzdadır. Sabaha karşı gerçekleşen depremde, şu ana kadar ki belirlemelere göre 14.351 insanımız hayatını kaybetti. 63.794 yaralımız ve çok sayıda insanımız da enkaz altında yaşam mücadelesi veriyor. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Enkaz altında kalan her bir canımızın da bir an evvel sağ salim kurtarılmaları için, can kaybının artmaması için Cenab-ı Allah’a dua ediyoruz.”

3 EKİBİMİZ DEPREM BÖLGELERİNDE ÇALIŞIYOR

“Genel Merkez Kriz masamız, arama kurtarma kuruluşları ile irtibatlı olarak entegre çalışma sistemine geçmiş durumdadır. Bursa ve ilçe teşkilatlarımızda da genel merkez kriz masamız ile koordineli bir şekilde kriz masaları oluşturmuştur. Bu bağlamda İnegöl İlçe Başkanlığımızdan ve Gençlik Kollarımızdan 3 ekip deprem bölgelerinde faal olarak çalışmaktadır. İlçe Hanım kollarımız, ilçe yardım organizasyonları ile koordineli bir şekilde çalışmalara destek veriyor. Yine İnegöl İlçe Başkanlığı olarak, deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere; uyku tulumu, battaniye ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımları deprem bölgelerine yönlendirmiş olduk.”

GÜN DAYANIŞMA VE BİRLİK GÜNÜDÜR

“Böyle büyük bir imtihanın içindeyken, acılı yüreklerimize su serpen, ferahlatan gelişmeler, dayanma gücümüzü ve azmimizi arttırmaktadır. Özellikle İnegöl İlçemizde bizzat sizlerin de şahit olduğu kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, ve minik yavrularımıza kadar topyekün seferberlik görüntüleri içimizi ısıtmaktadır. Tüm STK lar, Spor Kulüplerimiz, Kırsal Mahalle Derneklerimiz, İşverenler, işçiler kısacası tüm şehrimiz canla başla mücadele etmektedir. Bu felaketi de Devlet-Millet el ele verip hep birlikte atlatacağız inşallah. Gün, dayanışma ve birlik günüdür. Cenab-ı Allah sıkıntı içerisindeki bütün vatandaşlarımızı selamete çıkarsın, arama-kurtarma ekiplerimizin yar ve yardımcısı olsun, tüm milletimizin başı sağ olsun.”