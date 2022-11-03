Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, partisinin 6 Kasım’da Ankara’da gerçekleştireceği 2. olağan kongre öncesi basın açıklaması yaparak “İkinci büyük şahlanışı bu pazar günü Ankara Arena’da gerçekleştireceğiz” dedi.

Kongreye katılmak isteyenler için İnegöl’den otobüs kaldırılacağını belirten Baykan, 1. Olağan kongrenin 50 bin katılımla gerçekleştiğini ve Türkiye’nin en büyük genel kurulu olduğunu vurgulayarak 2. kongrede de bu rekorun egale edileceğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi İnegöl ilçe binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Baykan şu ifadeleri kullandı;

BİTMEYECEK BİR DAVA AŞKIMIZ VAR

“Kıymetli İnegöllü hemşerilerimiz, değerli basın mensupları, Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlarım. Benim ve dava arkadaşlarımın bitmeyen ve de bitmeyecek olan bir sevdamız, bir dava aşkımız var. Bu sebeple her düştüğümüzde yeniden kalkmasını bildik. Her yorulduğumuzda yeniden başlamasını bildik. Çünkü merhum liderimizden, bu davaya koşarak gitmemiz gerektiğini, koşarak gidemiyorsak, yürüyerek gitmemiz gerektiğini, yürüyerek de gidemiyorsak sürünerek gitmemiz gerektiğini öğrendik. İşte bu öğretiler bizim yeniden yola çıkmamızı ve bitmeyecek olan mücadelemizi yeniden yapmamızı gerekli kılmıştır.”

YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE’Yİ İNŞA ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK

“İşte bu gerekçelerle, Yeniden Refah Partimiz, aziz milletimizi tüm maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak için, dünya genelindeki tüm mazlumları, ezilenleri kurtarmak için Milli Görüşü hakkıyla temsil etmek ve ikinci 40 yılda hedeflerine ulaştırmak için, Yaşanabilir bir Türkiye’yi, Yeniden Büyük Türkiye’yi ve adil bir dünyayı kurmak için yola çıkmış ve 17 Kasım 2019 da, Ankara Arena’da 1.Olağan Kongresini yaklaşık 50.000 kişinin katılımı ile Türk siyaset tarihinin en büyük Genel Kurulunu yapmış ve birinci büyük şahlanışını gerçekleştirerek tarih yazmıştır.”

İNŞALLAH 2.KONGREDE DE KENDİ REKORUMUZU KIRACAĞIZ

“Yeniden Refah Partimiz ikinci büyük şahlanışını, yine Ankara Arena’da 6 Kasımda yapılacak olan, 2. Olağan Büyük Kongresi ile gerçekleştirecektir. Allah’ın izni ile bu 2. Büyük Kongremizde, Genel Başkanımız, Dr. Fatih Erbakan’ın da ifade ettiği gibi, 1.Kongrede kırmış olduğumuz rekoru egale edeceğiz inşallah. Milli Görüşün, Yeniden Refah Partimizin gücünü, adım adım iktidara yürümekte olduğunu tüm dünyaya göstereceğiz. Aziz milletimize ve tüm ezilenlere, üzülmeyin, mahsun olmayın biz geliyoruz diyeceğiz. On binlerce vatan evladı ile birlikte, en gür seda ile, yeniden adalet, yeniden huzur, yeniden heyecan, yeniden büyük Türkiye, yeniden Refah, yeniden Milli Görüş diye haykırmak için hep birlikte bu tarihi güne tanıklık etmek için, bu muazzam coşku ve heyecanı hep birlikte yaşamak için 6 Kasımda Ankara’da buluşuyoruz.”

İLÇE BİNAMIZIN ÖNÜNDEN OTOBÜS KALDIRILACAK

“Bu büyük buluşma için 05 Kasım 2022 Cumartesi günü, Saat 24.00 da Adalet Sarayı karşısında bulunan Parti binamızın önünden ücretsiz otobüslerimiz hareket edecektir. Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak tüm ilçe halkımızı bu tarihi günde bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz.”