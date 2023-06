Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan şarkıcı Gülşen’i eleştirerek, “İmam hatiplilere yönelik sözleriyle değerlerimize ne kadar ters ve düşman olduğunu ispatlamıştır” dedi.

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konser sırasında İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı. Bu sözler üzerine Şarkıcı Gülşen hakkında, sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı. "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan açılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan sürece bir tepki Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı’ndan geldi. İlçe Başkanı İlhan Baykan toplumda bozulan ahlakın sorumlusunun 20 yıllık Ak Parti Hükümeti olduğunu belirterek, bu sapkın fikirlere sahip çıkan CHP zihniyetini de eleştirdi.

İlhan Baykan’ın açıklaması şu şekilde;

MİLLETİMİZE KARŞI SAYGISIZLIK

“Gül bahçesine gülşen deriz. Gül güzelliktir. Gül neşedir. Gül mutluluktur. Velhasılı güzel bir çiçektir gül. Ancak tüm bu güzelliklerin toplandığı isim olan Gülşen ismi bazı “insanlara” yakışmıyor. Mesela şarkıcı Gülşen, tavırları, hareketleri ve en son sosyal medyada gündem olan sözleri ile bu topluma ve değerlerimize ne kadar ters ve ne kadar düşman olduğunu ispatlamıştır. Gülşen'in verdiği bir konser sırasında sahnedeyken bir kişi hakkında söylediği, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri sosyal medyada ortaya çıkınca sanatçı kisvesi altında kimlere hizmet ettiği de ortaya çıkmış oldu. Kendisinin sapkın düşüncelere savunuculuk yaptığı ve sahip çıktığı, başka bir konserde tescillenmişti. Gülşen, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında verdiği konserde, sahnede seyirciler arasından verilen LGBT bayrağını açmış ve "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." diyerek bu aziz millete karşı edep ve hayadan mahrum bir cüret göstermiştir.”

MİLLETİMİZ HADDİNİ BİLDİRMESİNİ BİLİR

“Birlikte yaşamakta olduğumuz coğrafyada, her kesimden, her düşünceden ve her inançtan insanın; saygı sınırlarını ve haddinin sınırlarını iyi bilmesi gerekmektedir. Bu aziz millet sabretmesini bildiği gibi, sabrının nihayetinde haddini bildirmesini de kanunlar çerçevesinde bilir ve bildirir. Bu noktada gelen sevindirici haber ise şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatılması, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi ve buradaki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmesidir.”

EN BÜYÜK SORUMLU AK PARTİ İKTİDARIDIR

“Bu ve buna benzer suçların artmasındaki en büyük etken, ahlak ve maneviyattan nasibini almamış bir toplumun oluşmasıdır. Fikir özgürlüğü diyerek bu toplumun değerlerine saldıran kesimlere, bugüne kadar sahiplenen CHP zihniyetin katkısının büyük olduğunu da bu vesile ile belirtmek isterim. Ancak burada en büyük sorumluluk 20 yıldır bu ülkeyi tek başına idare eden AK Parti zihniyetindedir. AB uyum yasaları ile bir nesil yetiştirirsen, müspet bir Milli Eğitim sistemini, müfredatını 20 yıldır oluşturmazsan, RTÜK’ün görevini hakkı ile yapmamasına ses çıkartmaz izler isen, LGBT gibi sapkın yapılara serbestlik verir isen, ülkede sürekli tırmanışta olan kumar, alkol ve uyuşturucu kullanımındaki artışa engel olacak çalışma ve tedbirleri almaz isen …bu tür suçların ve suçlu hayranlarının artmasına engel olamazsın. Çok okul açmak, çok adliye binaları açmak, çok ceza evi yapmak, çok festival yapmak sorunu çözmüyor. Maddenin içine manayı koymazsan her şeyi maddeden ibaret gören materyalist bir nesil ile uğraşmak zorunda kalırsın.”

ÇÖZÜME HAZIRIZ

“Bu tür sapkın fikir, düşünce ve eylemlerle karşılaşmak istemiyorsak çözüm belli. Milli ve manevi değerlerimizi her alanda hakim kılmak. Ekonomide de, eğitimde de, hukukta da, kültür ve sanatta da özümüze dönmektir. Geçmişte olduğu gibi, bugün de Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüşün parolası olan önce ahlak ve maneviyat ilkemizle her alandaki projelerimizle çözüme hazırız. Gayrısı çözülmedir. Çözülme değil, çözüm için Yeniden Refah hazırdır.”