Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, “Öyle bir kongre yaptık ki Ankara Arena Spor Salonu’nun içerisinde kongre dışarısında miting vardı” diyerek kongreye teveccüh gösteren İnegöllü vatandaşlara teşekkür etti.

Yeniden Refah Partisi 2. olağan büyük kongresi geçtiğimiz Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda büyük katılımla gerçekleştirildi. Kongrenin, cumhuriyet tarihinin en büyük katılımlı kongresi olduğu belirtilirken İnegöl İlçe Teşkilatı da güçlü katılım sağladı.

Kongre sonrasında açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı İlhan Baykan, İnegöl ilçe halkına kongreye katılımlarından dolayı teşekkür etti

Baykan yazılı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN TEMSİL SORUNU SONA ERMİŞTİR

“06 Kasım 2022 Pazar günü 2. Olağan Büyük Kongremizi yaptık. Bu vesile ile kongremize büyük teveccüh gösteren ilçe halkımıza binlerce kez teşekkür ederiz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük katılımlı kongresinde İnegöl İlçesi olarak otobüs ve özel araçlarla güçlü bir şekilde katılım sağlayan ilçe halkımız Milli Görüşe olan ilgi ve sevgisini tarihte olduğu gibi 2. kırk yılda da göstermiş ve bizlere de umut olmuş, güç vermiştir. Öyle bir kongre yaptık ki, Ankara Arena Spor Salonu’nun içerisinde kongre, dışarısında miting vardı. Öyle bir kongre yaptık ki, salonun içerisinde ve dışarısında emek ve alın teri vardı. Şölen ve bayram vardı. Vefa ve fedakarlık vardı. Azim ve kararlılık vardı. Aşk ve heyecan vardı. Madde ve mana vardı. İman ve İnanç vardı. Mücahit ve Mücahideler vardı. Genci ile yaşlısı ile Hak davaya adanmış canlar vardı. Dava adına haykırış ve duruş vardı. Ezilen vardı, mazlum vardı, mazlumun duası vardı. Ogün Ankara’da o davanın lideri. Dr. Muhammet Ali Fatih Erbakan vardı. Milletimizin büyük bir teveccühü ile yapmış olduğumuz bu kongre, Genel Başkanımızın şu sözlerini adeta teyit ve tescil etmiştir. "Erbakan Hoca'mızın vefatı sonrasında yaşanan gelişmeler neticesinde ortaya çıkan Milli Görüş'ün siyasi alandaki temsil sorunu, bundan 4 sene önce, 23 Kasım 2018'de Yeniden Refah Partimizin kurulmasıyla sona ermiştir."

VATANDAŞLARIMIZI GENEL BAŞKANIMIZIN KONUŞMASINI DİNLEMEYE DAVET EDİYORUM

"Biz parti olarak bu noktaya medya rüzgarıyla, holding patronlarının desteğiyle, iktidar gücüyle, Hazine yardımı alarak veya dış güçlerin desteğiyle gelmedik. Biz bu noktaya; Cenabı Allah'ın yardımıyla, davamızın bereketiyle, fedakar dava erlerimizin gayreti ve terlemesiyle geldik ve gelmiş olduğumuz nokta gösteriyor ki, Yeniden Refah Partisi, tüm teşkilatları ile hazırdır. Genel Başkanımızın kongrede yapmış olduğu konuşmalar gösteriyor ki, plan ve projeleri ile ekonomiden sağlığa, sanayiden tarıma, eğitimden sosyal hayata… her alanda devrim yapacak nitelikte icraatlarla Yeniden Refah iktidara gelmektedir. İktidar nasip olduğunda önceliğinin milletimizin refahı ve huzuru olduğunu Erbakanca bakış açısı ve duruşu ile göstermiştir. Kongre konuşmasını baştan sona dinleyen vatandaşlarımızın Yeniden Refah Partimizi iktidara getirmek için canla başla çalışacaklarına ve Yeniden Refah’tan başka bir alternatifi düşünmeyeceklerine olan kanaatimiz tamdır. Bu sebeple kongremize katılamayan tüm vatandaşlarımızın Genel Başkanımızın konuşmalarını dinlemeye davet ediyorum. Bolluk, bereket ve refaha bu kadar yakınken, umut ve çareye bu kadar yakınken bu fırsatı kaçırmamak adına Dr. Fatih Erbakan’ dinlemeye bir kez daha davet ediyorum.”

CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ

“Son söz olarak, her türlü takdiri ve övgüyü hak eden aziz milletimizin, hak ettiği tüm güzelliklere sahip olmaları adına Yeniden Refah Partisi olarak canla ve başla çalışacağımıza, her türlü baskı, tehdit ve basın ambargolarına rağmen var olacağımızı, davamıza olan güveninizi Allah’ın izni ile boşa çıkarmayacağımızı ifade eder, tüm halkımıza saygı, sevgi ve şükranlarımızı sunarım. Milletimiz için biz varız.”