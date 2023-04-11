Yeniden Refah Partisi Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayları Celalettin Ergün ve Gözde Çelik, İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan ile birlikte Kafkasspor yönetimine ziyaret gerçekleştirdi.

İnegöl'ün 3. lig yolundaki önemli temsilcisi Kafkasspor'a verilen seyircisiz maç oynama cezası nedeniyle Yeniden Refah Partisi İnegöl Teşkilatı destek ziyareti gerçekleştirdi.

Milletvekili Adayları Celalettin Ergün ve Gözde Çelik, İlçe Başkanı İlhan Baykan ile birlikte Kafkasspor Tesislerinde yöneticileri ziyaret etti. İlçe Başkanı İlhan Baykan misafirperverliklerinden dolayı Kafkasspor yönetimine teşekkürlerini ileterek, "Son günlerde İnegöl'ümüzün başarılı takımı Kafkasspor'a karşı verilen adaletsiz cezaları kınıyoruz. Kafkasspor'umuza bu yüzden destek ziyareti gerçekleştirdik. Şehrimizin takımını siyasi lobilere, engellemelere karşı her zaman savunacağız. Kafkasspor yalnız değildir. Başarılı olacağından da şüphemiz yoktur. Her türlü yanlış karara rağmen takımımızın şampiyon olacağına inanıyor ve 3. lig yolunda başarılar diliyoruz" dedi.

İBRAHİM USLU