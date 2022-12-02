Bursa'da Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Merkezinin 3-4 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği Toplumsal Cinsiyet Atölyesi’ne Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan'dan tepki geldi.

'Eşitlik Birimi' adı altında kurulan merkezle ilgili belediyenin sitesinden yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" ifadeleri yer almıştı.

Konu ile alakalı sert eleştirilerde bulunan Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı İlhan Baykan, "Bizler her fırsatta maneviyat ve aile kavramının üzerinde dururken Bursa'mızda bile artık LGBT sapkınlığı baş göstermeye başladı. Asıl işi vatandaşa hizmet olan,” vatandaşımı nasıl daha rahat ettiririm” diye kafa yorması gereken bir kamu kurumu olan belediyenin başında bulunan zat ın yaptığına bakın! CHP'li Nilüfer Belediyesi, genel başkanlarının söylemleri doğrultusunda hareket etmiş olacak ki böyle bir merkez kurmuş. Acaba 6'lı masadaki muhafazakar görünümlü partiler konu ile alakalı ne düşünüyor ve nasıl tavır sergiliyor. LGBT'liler için Toplumsal Cinsiyet Atölyesi uygulamasını başlatan ve bu kafa yapısı ile ülke yöneteceğini sananları ve CHP'li Nilüfer Belediye Başkanını ve onlarla beraber hareket edenleri kınıyoruz. Ve Yeniden Refah Partisi olarak; Genel Başkanımız Dr.Fatih Erbakan beyefendinin de bütün açıklamalarında söylediğini tekrar ediyoruz; iktidara geldiğimizde ne kadar açılan ahlaksız dernek varsa hepsini kapatacağız. Hepsi de ahlaksızlar olarak tarihin çöplüğünde yerini alacaktır. Uluslararası Siyonist ve emperyalisterin toplumları çökertme projesi olan LGBT projesine geçit vermeyeceğiz."