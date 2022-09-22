Yeniden Refah Partisi İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Sali, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun’un 12 Eylül tarihinde yapmış olduğu eğitimle alakalı açıklamayı sert dille eleştirdi. Sali, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun’un açıklamalarını “CHP zihniyetinin şekere saklanmış zehrini gördük” sözleriyle değerlendirdi.

CHP İlçe Başkanı Kemal Torun’un ‘cinsel eşitsizlik’, ‘doğmatik ezberler’, ‘karma eğitim’ gibi söylemlerini eleştiren YRP İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı İsmail Sali, “Bu bağlamda CHP ile ittifak çalışmalarını yürüten diğer parti mensuplarının da bulunmuş oldukları konumu bir kez daha düşünüp, değerlendirmeleri gerekmektedir” dedi.

İsmail Sali’nin açıklamaları şu şekilde;

2022-2023 Eğitim Öğretim döneminin Ülkemizde sayıları 27 milyonu bulan ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimiz ile 1,5 milyonun üzerindeki eğitimcimiz, akademisyenimiz ve idari personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

7 BAKAN 15 SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

“Yeni eğitim-öğretim dönemimiz, önemli bir ekonomik bunalımın gölgesinde başlamaktadır. Ülkemizde neredeyse her türlü ihtiyaç malzemesinin 2021 yılına göre en az %200 - %300 oranında zamlandığı bir ekonomide, velilerimizin ve öğretmenlerimizin geçim derdini oldukça derin hissettiği bir ekonomik ortamla birlikte yeni bir döneme başlıyoruz. Öyle bir Milli Eğitim Sistemi düşünün ki son 20 yılda, 7 defa Bakan ve 15 defa Milli Eğitim Sistem Değişikliği gerçekleşmiş. Bakan başına 2 defa sistem değişikliği düşüyor. Kıymetli öğretmenlerimiz, eğitim sisteminde sürekliliğin sağlanamamasından doğan bu zorlukları üstlenmişler. Bunun yanı sıra, öğretmenlerimizin derin ekonomik sıkıntılarla mücadele ettiklerinin farkındayız. Ayrıca aileyi odağına almış bir atama/tayin sistemi olmadığı için ailelerinden çok uzakta görev yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Bu dört önemli arıza “1- Sistemde istikrarsızlık, 2- Ekonomik bunalım, 3- Ailenin bir araya getirilememesi, 4- Hak, Adalet ve Meslek itibarının sağlanamaması” giderilmedikçe, öğretmenlerimizin temel sorunlarının çözümü asla mümkün değildir.”

HEZEYAN!

“Milli Eğitim sistemimizde yüzlerce sorun varken maalesef farklı bir bağlamda bu konuyu gündeme getirme durumunda kaldık. 12 Eylül 2022 Tarihinde, CHP İlçe Başkanı Kemal Torun’un yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle yapmış olduğu. Yazılı basın açıklaması gözümüze ilişti. Konu ile ilgili belli tespitlerden sonra, maalesef CHP zihniyetinin şekere saklanmış zehrini gördük. Sizlere sadece birkaç cümlesini aktararak bu hezeyanı sizlerle paylaşmak istedim. Sayın başkanın basına yansıyan cümlelerinden birkaç tanesi aynen şöyle; Çağdaş, bilimsel ve geleceği okuyan planlayan gençlik yetiştirmek ancak laik eğitimle mümkündür. Laik eğitim CİNSEL EŞİTSİZLİĞİ ortadan kaldırır. Laik ve KARMA eğitim, nitelikli, bilimsel düşünen üretken gençler yetiştirir. Laik eğitim, DOGMATİK EZBERLERİN değil, bilimin, sanatın ve üretim ekonomisinin gelişmesine katkı sunar. Hezeyan olarak ifade ettiğimiz kelimeleri kısaca tercüme etmemiz daha iyi anlaşılmamızı sağlayacaktır.”

1 - Cinsel eşitsizliğin ortadan kaldırılması yani cinsiyet eşitliği aslında ne anlama geliyor. Ülkemiz üzerinde uygulamaya sokulan en tehlikeli proje siyasi manipülasyonlar, terör, ekonomik manipülasyonlar, tarım ve hayvancılık üzerindeki manipülasyonlar vs.ler değil; toplumda üçüncü bir cins yaratma amacı taşıyan, gizli ve sinsi olan toplumsal cinsiyet eşitliği projesidir. Sinsice hazırlanıp uygulamaya sokulan bu proje tam bir yıkım projesidir. Hedefi aileyi çökertmek ve ailenin temel yapı taşlarını yok etmektir.”

2 - Karma eğitim, kız ve erkek öğrencilerin bir arada okuduğu eğitim sistemidir. CHP zihniyetine göre kız ve erkek öğrenciler bir arada olmaz ise nitelikli, bilimsel düşünen, üretken gençler yetişmiyormuş. Tek tip, baskıcı bakış açıları eğitimde de ortaya çıkmaktadır. Halbuki hayranı oldukları batı medeniyetinde 3-4 yıl önceki bilgilere göre, karma eğitim ABD başta olmak üzere birçok Batılı ülke tarafından terk ediliyor. Kız ve erkek öğrencilerin başarısı üzerinde olumsuz etkisi olduğu araştırmalarla gün yüzüne çıkan karma eğitim modelinin yerini tek tip eğitim sistemi alıyor. ABD’de 506 okulda bir model üzerinden eğitim veriliyor. 506 okulun 116’sında kız ve erkek öğrencileri ayrı bir şekilde okutulurken, 389’unda ise sınıflar ayrı bir şekilde eğitim işleniyor. ABD’deki 84 üniversite ise sadece kız öğrencilere eğitim ve öğretim veriyor.

Avustralya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Sidney’deki liselerin yüzde 12’sinde kız ve erkek öğrenciler ayrı bir şekilde eğitim alıyor. Avrupa’nın merkezi olarak nitelendirilen İngiltere de karma eğitim modelini terk ediyor. Halihazırda İngiltere’de 400’ü aşkın eğitim kurumu ayrı ayrı olarak öğrenimine devam ediyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde de tek tip eğitim veren okullar bulunuyor. Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ‘Eğitim çıktılarında cinsiyet farkları: Avrupa’da Alınan Tedbirler ve Mevcut Durum” araştırması da tek tip okullarda okuyan kız öğrencilerin akademik başarısının daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Büyük bir ahlaki buhranın eşiğinde kıvranan ve tuvaletleri dahi ortak kullanım olan Danimarka’da ise okullar bir bir ayrılıyor. Danimarka, AB ülkeleri içerisinde karma eğitim zorunluluğunu ilk kaldıran ülke olarak dikkat çekiyor. Danimarka’da ayrı ayrı eğitim daha çok erkek öğrenciler için tercih ediliyor. Avrupa’nın sanayi devi Almanya’da da durum pek farklı değil. Uzun yıllardan bu yana Almanya’nın karma eğitim dayatmasından vazgeçtiği biliniyor.

3 – Sayın Başkan,dogmatik ezberlerin bilimin, sanatın ve üretim ekonomisinin gelişmesine katkı sunmayacağını ifade etmiş. Acaba dogmatik ezberden kastı ne?

CHP TOPLUMUN İNANÇLARINDAN UZAK SİYASET YAPIYOR

“Dogma kelimesi, dini ve felsefi terminolojide farklı anlamlara sahiptir. Dinde dogma, imanın esaslarını oluşturan itikat demektir. Örneğin cennet ve cehennem inancı bir dogmadır. Ahiret, düşünceye değil inanca dayanır. Metafiziksel bağlamda dogma olarak nitelendirilen şeyi kanıtlanmasına gerek yoktur. Eğer bakış açıları bu değilse, cümleler maksadını aşmış düşüncesinde iseler, bir başka basın açıklaması ile halkımıza izahatta bulunmalıdırlar. Bu zihniyetin geçmişteki tarihi çizgisinden de tecrübe ederek ve CHP İlçe başkanının yapmış olduğu açıklamalarda görmekteyiz ki, CHP zihniyeti, içinde yaşadığı toplumun inancından, fikir yapısından, geçmişinden, kültüründen ve milli tarihinden çok uzak bir konumda siyaset yürütmektedir. Bu bağlamda CHP ile ittifak çalışmalarını yürüten diğer parti mensuplarının da bulunmuş oldukları konumu bir kez daha düşünüp, değerlendirmeleri gerekmektedir. Tabi bu arada, 20 Yıl gibi uzun bir zaman diliminde Eğitim ve Öğretim sisteminde bu trajik tabloyu önümüze koyan AKP iktidarının da, ittifakının da karnesinin zayıf olduğunu ve sınıfta kaldığını ifade etmek isterim. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, öğretmenlerimizin, akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin sorunlarını ve bu sorunların çözümlerini gayet iyi biliyoruz. Güzel ülkemizde, hiçbir sorunun çözümsüz olmadığını, sadece liyakatli, basiretli, kararlı, dürüst ve inançlı yöneticilere ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında, milletimizde el ele vererek liyakatli kadroları göreve getireceğiz ve sorunlarımızı hızla çözeceğiz. 50 yıllık Milli Görüş tecrübemizle, iş bitirme belgelerimizle iktidara geleceğiz ve milletimizin yüzünü yeniden güldüreceğiz.”