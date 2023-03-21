Aday olarak gösterilecek 18 Cumhurbaşkanı adayından 3’ünün başvurusu reddedilirken, 9 adayda ise eksik belge tespit edildi.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek olan cumhurbaşkanı adaylarının resmi başvuru süresi dün sona erdi. Yapılan başvuruları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, 18 adaydan 12 aday hakkında açıklama yayımladı. Bu 12 adaydan 3’ünün adaylık başvurusunun reddine karar verildi. 9 adayın eksik belgeleri olduğu tespit edilmesi üzerine gerekli belgelerin tamamlanması için bugün saat 17.00’ye kadar ek süre tanındı.

Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan’ın adaylık başvurusunun bizzat yapılmayıp vekil aracılığıyla yapıldığı anlaşıldığından cumhurbaşkanlığı adaylığının reddine, Hürrem Ayaz’ın ise posta yoluyla başvuru yaptığının anlaşılması üzerine adaylık başvurusunun reddine karar verildi.

İrfan Uzun, Davut Turan, Fatih Erbakan, Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Selami Karagöz’ün çeşitli belgelerin eksikliği tespit edildi. Adaylara eksik belgelerin tamamlanması için 17.00’ye kadar ek süre verildi.

Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal’ın ise adaylık başvuru sürecinde herhangi bir eksik veya hatalı belge bulunmadığı belirtildi.



ERBAKAN'IN EKSİK BELGELERİ TESLİM EDİLDİ



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için gereken eksik belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) getirildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurmuş ve resmi başvuruyu dün itibarıyla YSK'ya yapmıştı. Ancak YSK'nın gerçekleştirdiği inceleme sonrası Erbakan'ın resmi olarak aday olabilmesi için bazı evraklarının eksik olduğu açıklanmıştı. Eksik olan evrakları Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, YSK'ya teslim etti.



Evrak tesliminden sonra konuşan Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Allah yüz aklığı versin. Rabbim çıktığı yolda yardımcısı olsun. YSK’ya kendisinin bütün evraklarını teslim ettik. Bundan sonra süreci beraber izleyerek göreceğiz” dedi.