Son dakika açıklaması yapan YSK Başkanı Yener, "Seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak" açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.Yener, "Seçim ikinci tura kaldı. İkinci tur 28 Mayıs'ta yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir.

"SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI"

Yurt dıında ise yüzde 52,69 oranında katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51 Kıllıçdaroğlu yüzde 44,88 Sainanm Oğan'ım yüzde 5,17 Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görüşmüştür. 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerini yapılmasına karar verilmiştir.

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