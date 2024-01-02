YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek yerel seçimler için seçime katılacak partileri açıkladı. Yener, bugün yaptığı basın açıklamasında, seçim takvimine uygun olarak belirlenen 36 siyasi partinin yerel seçimlere katılma hakkını kazandığını duyurdu.
Açıklamalarında YSK Başkanı Ahmet Yener, ilan edilen seçim takvimine göre belirlenen yerel seçimde katılacak olan partileri paylaştı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimine katılacak 36 siyasi partinin listesi şu şekildedir:
- Adalet Birlik Partisi
- Adalet Partisi
- Adalet ve Kalkınma Partisi
- Anadolu Birliği Partisi
- Anavatan Partisi
- Aydınlık Demokrasi Partisi
- Bağımsız Türkiye Partisi
- Büyük Birlik Partisi
- Büyük Türkiye Partisi
- Cumhuriyet Halk Partisi
- Demokrasi ve Atılım Partisi
- Demokratik Sol Parti
- Emek Partisi
- Gelecek Partisi
- Genç Parti
- Güç Birliği Partisi
- Halk ve Özgürlükler Partisi
- Halkın Kurtuluş Partisi
- Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
- Hür Dava Partisi
- İYİ Parti
- Memleket Partisi
- Millet Partisi
- Milliyetçi Hareket Partisi
- Milli Yol Partisi
- Saadet Partisi
- Sol Parti
- Türkiye İşçi Partisi
- Türkiye Komünist Hareketi
- Türkiye Komünist Partisi
- Vatan Partisi
- Yeniden Refah Partisi
- Yenilik Partisi
- Yeni Türkiye Partisi
- Zafer Partisi
Bu partilerin, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan mahalli idareler genel seçimine katılma hakkını Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü toplantısında resmi olarak tespit edildiğini belirten Yener, seçim sürecinin başladığını vurguladı.
Kaynak: HABER MERKEZİ