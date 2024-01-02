YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek yerel seçimler için seçime katılacak partileri açıkladı. Yener, bugün yaptığı basın açıklamasında, seçim takvimine uygun olarak belirlenen 36 siyasi partinin yerel seçimlere katılma hakkını kazandığını duyurdu.

Açıklamalarında YSK Başkanı Ahmet Yener, ilan edilen seçim takvimine göre belirlenen yerel seçimde katılacak olan partileri paylaştı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek mahalli idareler genel seçimine katılacak 36 siyasi partinin listesi şu şekildedir:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Halk ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

Bu partilerin, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan mahalli idareler genel seçimine katılma hakkını Yüksek Seçim Kurulu'nun bugünkü toplantısında resmi olarak tespit edildiğini belirten Yener, seçim sürecinin başladığını vurguladı.