Yüksek Seçim Kurulu, 14 mayıs 2023 seçimlerine katılacak olan siyasi partileri açıkladı. Ayrıca, .oy verme işleminin saat 08:00 ile 17:00 arasında olacağını da belirtti.

SEÇİME KATILACAK SİYASİ PARTİ SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

YSK'nın en önemli kararı ise seçime katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partilerin belirlenmesi kararı oldu.

Karara göre YSK'nın daha önce ilan ettiği 27 olan siyasi parti sayısı 36'ya yükseldi. Kanuna göre bir siyasi partinin seçime katılabilmesi için oy verme gününden 6 ay evvel (14 Kasım 2022 tarihinden bu yana) Türkiye genelinde en az 41 ilde teşkilat kurmuş olması, en az bir kere Büyük Kongresini yapmış olması gerekiyor.

Bu bilgiler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında tutulan kütükte yer aldığından YSK bu bilgileri Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen listeye göre belirliyor. Yargıtay'ın seçime girme yeterliligine sahip siyasi parti sayısını 36 olarak belirlediği listenin YSK'ya ulaşması üzerine verilen bugünkü kararda, geçtiğimiz Aralık ayında seçime girme yeterliliği kendi başvurusu üzerine kararla kabul edilen Zafer Partisi ile Büyük Türkiye Partisi, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller Ve Sol Gelecek Partisi de seçime girme yeterliliğini yeni kazanan siyasi partiler olarak listede yer aldı.

Bu şekilde oluşan listeye göre seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi parti sayısı 36'ya yükselmiş oldu.