YSK'dan seçmen kağıdı kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılacağını duyurdu.

YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur öncesi önemli bir karar aldı.

YSK, 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

14 Mayıs'ta kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı açıklanmıştı.

AK Parti karışıklık olmaması adına ikinci tur için de seçmen kağıdı gönderilmesi için başvuru yapmıştı.

Vatandaşlar ayrıca e-devlet üzerinden oy kullanacakları sandığı görebilecek.