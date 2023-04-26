Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk dış göçünün kahramanlarının hikâyelerini kayıt altına almak amacıyla başlatılan “İnsan Hazineleri Serisi – Birinci Nesil Hikâyeleri” programı sonuçlandı. Değerlendirmeler neticesinde 20 başvurunun ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.ANKARA (İGFA) - YTB, Türk diaspora hafızasını güçlendirmek ve yurt dışına göç eden vatandaşların kahramanlık hikâyelerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla “Videonu Çek, Ödülünü Kazan” sloganı eşliğinde “İnsan Hazineleri Serisi - Birinci Nesil Hikâyeleri” adlı programı başlatmıştı.

1961-1985 yılları arasındaki işçi göçü kapsamında yurt dışına göç eden ya da göç edilen ülkelerde doğup büyüyen birinci neslin hikâyelerinin kayıt altına alınarak sözlü tarih arşivinin zenginleştirilmesi için hazırlanan program sonuçlandı.

Programa 37 başvuru yapıldı. Program şartnamesinde belirtilen kriterler çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde 20 başvurunun ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

Tüm katılımcılara başvurularının sonucu hakkında bilgilendirme e-posta vasıtasıyla yapıldı.