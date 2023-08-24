Yeni Türkiye Partisi (YTP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye’de bütçe finansmanı için sürekli vatandaşa vergi yüklemesi artık aşırı doz ilaç yüklemesine dönmüştür. Ne yazık ki bu yüzden de toplum yoksullaşmaktadır” dedi.

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’de vergi ödeme kapasite sınırının çok fazla aşıldığını belirterek, “Nihayet bir süre sonra ödenemeyen verginin konulması anlamına gelen bir vergi politikası uygulandığı görülecektir. Halk, artık 2023 yılı bütçe gerçekleşme rakamlarına baktığımızda verecek bir şeyimiz kalmadı diyor. Hükumet tahmini gelir adı altında bütçeye koyduğu miktarı toplayamamıştır. Demek ki halk vergi ödeyemiyor. Daha fazla vergi her zaman işe yaramıyor. Ödeme kapasitesi olmayan insana istediğin kadar vergi yüklesen de bunun reel durumda bir karşılığı olmuyor. 2024 bütçesi eğer bu vergi artışları devam ederse kesinlikle kağıt üzerinde kalacaktır. Hükümet daha 2023 gelirlerini vatandaştan tahsil edemedi. Hükümet gelir ve giderden oluşan bütçe de geliri toplamak adına vergi artışı yapmak yerine çok büyük bir tasarrufla ne yapıp edip bilançoda yer alan giderlerini azaltmalıdır” diye konuştu.

Her ülke vatandaşının bir vergi ödeme kapasitesi vardır

Giderlerimizde en az yüzde 33 küçülmek zorunda olduğunu kaydeden YTP Lideri Yılmaz, "Giderleri küçültmek adına basit adımlar değil artık çok sıkı reel adımlar atılmalı ve devlet mutlaka küçülmelidir. Kamu personel sayısı azaltılmalı bakanlıkların sayısı düşürülmeli. Birçok bakanlık birleşmeli devlet kendini kabuğuna çekmeli ve gider kalemleri 1/3 oranında azaltılmalıdır. Böylece geliri artırmak için vergi koymak yerine vergilere dokunmadan gideri azaltarak toplanan vergi ile durumu yönetmek gerekmektedir. Gideri azaltmak mevcut gelirde artış demektir. Türkiye ister bu hükümet ister başkası hiç bir şey fark etmez. Mecburen bu tedbirleri almak ve kamu harcamalarını küçültmek zorundadır” açıklamasında bulundu.