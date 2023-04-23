Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Bandırma’da, 5 ilçenin muhtarlarıyla bir araya geldi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçenin muhtarlarıyla buluştu. Son olarak Manyas, Gönen, Bandırma, Erdek ve Marmara Adalar ilçelerinde görev yapan muhtarlarla ‘Gönül Sofraları’nda bir araya gelen Başkan Yücel Yılmaz’a; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Odaların temsilcileri ve AK Parti İlçe Teşkilatları eşlik etti.

Muhtarların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Yücel Yılmaz; deprem bölgesine gönderilen yardımlar, bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ve şehre gelen depremzedelere yardımsever ve misafirperver davranışlarından dolayı Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir ile bir kez daha gurur duyduğunu dile getirdi.

“BENİM TARAFIM BELLİ”

Balıkesir’in, siyaset üstü duruşunu her ortamda göstermiş bir şehir olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “14 Mayıs’ta benim tarafım belli. Tarafım; Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olanlar, Türk Bayrağı’na saygı duyanlar, İstiklal Marşı ile ilgili sıkıntısı olmayanlar ve Misakı Milli sınırlarımıza saygılı olanlar. Eğer biri ‘ben federe devlet istiyorum’ diyorsa, biz bunun karşısındayız. Bayrağımızı saklamak gereği duyanların karşısındayız. Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir halkının, bu hassasiyetleri gözeterek kararını vereceğine inancımız tam. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum.” diye konuştu.