Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi tarafından yeniden ihya edilerek ilçeye ve turizme kazandırılmaya hazırlanan Yukarı Ulaşlı’daki tarihi hamamdaki restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma çalışmaları kapsamında önemli bir projeyi tamamlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda atıl halde olan Yukarı Ulaşlı’daki tarihi hamamda başlatılan restorasyon çalışmaları sona aşamaya geldi. Tarihî hamam; aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Tarihî yapının restorasyonu yanında; yapılan istinat duvarları ile zemin de güçlendirildi.

ESKİ İHTİŞAMINA YENİDEN KAVUŞTU

Yıllarca bakımsızlıktan dolayı harap durumda olan Yukarı Ulaşlı tarihi hamam, Gölcük Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon projesiyle eski ihtişamına kavuştu. Restorasyon sürecinde, hamamın orijinal mimari özelliklerinin korunmasına ve aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesine büyük bir özen gösterildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle; tarihî hamam estetik bir görünüm kazandı.

GÖLCÜK YENİ BİR CAZİBE MERKEZİ KANACAK

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak. Kocaeli'nin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlaması amaçlanan hamam ile Gölcük’te bir tarihi değer daha gelecek nesillere aktarılmış olacak. Hamamın etrafında düzenlenecek olan çevre düzenlemeleriyle birlikte, bölge turistik bir cazibe merkezi haline dönüşecek.

GÖLCÜK'ÜN KÜLTÜREL MİRASI DAHA DA ZENGİNLEŞMİŞ OLACAK

İlçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Yukarı Ulaşlı tarihi hamamının restore edilmesiyle Gölcük'ün kültürel mirası daha da zenginleşmiş olacak. Bu projeyle birlikte hem tarihi dokularımızı koruyacak hem de turizme katkı sağlayacağız. Bölgemizin tarihini ve kültürünü gelecek nesillere aktarmanın önemini bilerek hayata geçirdiğimiz proje ile geçmişimizi koruma çabamıza önemli bir katkı daha sunacağız" dedi.