İnegöl’de yaşanan konut eksikliği ve fahiş kira fiyatları sorununu değerlendiren Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı İlhan Baykan, yaşanan sürece en büyük etkenin yüksek maliyetler olduğunu belirtti. Baykan, yüksek maliyet sebebinin ise yönetim anlayışı olduğunun altını çizerek “Çare Yeniden Refah” dedi.

İnegöl’e tayin olan kamu görevlilerinin kiralık ev bulamadığını belirten Baykan, “Gelinen noktada sanayicimiz de ilçemizi terk etmek durumunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir tedarikçi firma müşterilerine mesaj atarak fahiş kira fiyatı nedeniyle İzmit’e taşındığını belirtti” dedi.

İlhan Baykan İnegöl’ü yöneten yöneticilere “Artan arsa maliyetlerine karşılık, inşaat sektörü için, yeni imar alanları açmalı ve mevcuttaki imarlı bölgelerin de altyapılarının tamamlaması gerekmektedir” çağrısını yaptı.

İlhan Baykan’ın açıklaması şu şekilde;

KİRA FİYATI NEDENİYLE İNEGÖL’DEN İZMİT’E TAŞINDI

“Konut fiyatlarının yükselmesindeki en büyük faktör yüksek maliyetlerdir. Yüksek maliyetteki en büyük etken de, Türkiye’nin ham madde ve enerjide dışa bağımlı olmasıdır. Ayrıca dolar kuru, hükümetin izlemiş olduğu yanlış ekonomik politikalarından dolayı, dalgalı seyir etmektedir. Dolardaki bu durum da konut maliyetlerindeki yüksek artışı tetiklemektedir. Son dönemde konut ve kira fiyatlarının artmasındaki bir diğer etki de, 2022 yılı içerisinde üst üste gelen enerji zamlarıdır. Enerji zamlarının ve dolar kurunun sabit olmaması konut fiyatlarının artışını kaçınılmaz kılmıştır. Bu sebeple dünyada hiç bir ülkede olmadığı kadar yüksek enflasyon karşısında eriyen halkımız, konut almak hayal olunca kiralık mülklere yönelmiştir. Kira fiyatları da buna endeksli olarak yüksek artış göstermiştir. Durum bu şekilde olunca, ilçemize tayin olan memur, doktor ve öğretmen gibi tüm vatandaşlarımız, ilçemize yerleşmek için kiralık ev bulamamaktadır. Kiralık ev bulabilenler ise bu kez de yüksek kiralar sebebi ile mağdur olmaktadır. Bu durumdan sanayi kenti olan İnegöl’ümüzde işverenlerimiz de nasibini almaktadır. Geçtiğimiz günlerde İnegöl Sanayimizde hizmet vermekte olan bir tedarikçi firmanın müşterilerine göndermiş olduğu mesaj, gelinen noktayı tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır. Mesaj aynen şu şekilde; “ Değerli müşterilerimiz, kiramızın kanun dışı oran ile arttırılması üzerine İnegöl’deki şubemizi İzmit’e taşımış bulunmaktayız. Satışlarımız ve ticaretimiz aynı şekilde devam etmektedir. Siparişlerinizi ambar ve kargo ile ertesi gün kapınıza teslim edeceğiz.” Mesajı atan firma, müşterilerini mesaj ile bilgilendirerek, sunmuş oldukları hizmeti farklı bir yoldan müşterilerine ulaştıracaklarını ifade etmektedir.”

İNEGÖL HAK ETTİĞİ YATIRIMI ALAMIYOR

“Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak bizde diyoruz ki, birçok konuda mağdur edilen vatandaşlarımız, ilk seçimde AKP iktidarını değiştirerek, tüm mağduriyetlerini sona erdirecek olan Dr.Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah’la yoluna devam edecektir inşallah. Bursa’nın en büyük lokomotif ilçelerinden olan İnegöl’ümüz, talihsiz yöneticilerinden dolayı, hak ettiği yatırımı yeterli düzeyde alamamaktadır. İthalat ve ihracatta rekor kıran bu güzide ilçemizin, yeterli hizmet görememesi gerçekten içler acısıdır. İnegöl bu yıl, TÜİK rakamlarına göre 5.464 kişi göç almıştır. Her geçen gün artan nüfusa rağmen, İnegöl’ümüz yeterli konut sayısına ulaşamamıştır. Bu da mevcuttaki konut ve kira artışlarını tetiklemiştir. Bu dertlerden muzdarip olan inşaat sektörünün temsilcileri de bir çözüm arayışındadırlar. Satışların neredeyse durma noktasına geldiği bu günlerde,inşaat sektörünün temsilcileri de zor günler yaşamaktadır. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan, inşaat sektörünün sıkıntı yaşaması, bu sektöre bağlı birçok sektörü de, krizin tam ortasına getirmiştir.”

YENİ İNEGÖL PROJESİ HÜSRAN

“Israrla yapılan ekonomik hatalardan dolayı halkı ekonomik buhrana sokan hükümetin bu politikalardan bir an evvel vazgeçip, yapılan hataları düzeltmesi gerekmektedir. Her gün gelen zamlar halkta çaresizlik oluşturmuştur. Üretim teşvik ettirilmedikçe, dışa bağımlılık azaltılmadığı sürece, makul fiyatlarda konut almak da, kiralık ev bulmak da bir hayal olur. Geçtiğimiz günlerde dar gelirlilere büyük müjde olarak açıklanan, Sosyal Konut ve Arsa projesi“balonu” da maalesef, konut üretim modeli, yöntemi ve sayısıyla da yetersizdir. Sadece İnegöl’de senelik 6.000 adet konut ihtiyacı vardır. Hükümet tarafından İnegöl için açıklanan konut sayısı 480’dir. Bugün sadece bir müteahhit bile bunu yapabilmektedir. Bu da gösteriyor ki hükümetin düşük maliyetli, sabit rakamlı ve halkına karşı kar gütmeyen daha fazla konut üretmesi gerekmektedir. Yerelde ise İnegöllü yöneticilerin, artan arsa maliyetlerine karşılık, inşaat sektörü için, yeni imar alanları açmalı ve mevcuttaki imarlı bölgelerin de alt yapılarını tamamlaması gerekmektedir. İnegöl’ün sağlıklı bir şekilde geleceğe taşınması, depreme dayanıklı modern konutlarda ikametin sağlanması amacıyla ve şehir merkezindeki yoğunluğu hafifletmek, yeni yerleşim yerleri oluşturmak adına "Yeni İnegöl Projesini” ortaya koyan İnegöl Belediyesi maalesef bu projede de vatandaşımızı hüsrana uğratmıştır. Projeyi cazibe merkezi haline getirememiştir. Bu ve bunun gibi birçok hizmeti eline yüzüne bulaştırmış ve 20 yıldır yapamamış iktidardan, eldeki imkanları heba etmiş iktidardan, zaruri ve temel hizmetler dururken, görsel ve keyfiyet arz eden faaliyetlerle oyalanmış ve oyalamış iktidardan, AKP iktidarından bunu beklemek, bu hizmetleri bir 20 yıl daha beklemek gibi bir mana taşır lakin milletimiz yorgundur, mağdurdur, refah seviyesi düşmüş, geçim derdinden başka hiç bir şey düşünemez hale gelmiştir. Her şeyden de öte, ahlak ve maneviyatı da içler acısı hale gelmiştir. Artık milletimiz sokağa çıkarken, pazara giderken, evine dönerken başı dik ve onurlu bir şekilde gezmek istiyor ve diyor ki, artık vakit Tamam! Artık Umut Var ! Artık Çare Var ! Artık Yeniden Refah Var. Refah içinde, bolluk ve bereket döneminde buluşmak üzere tüm halkımızı saygı ve sevgiyle selamlarım.”