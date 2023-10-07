İGFA'nın deneyimli kalemlerinden, gazeteci ve yazar Yüksel Ercan’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı “Köşedeki Haya” isimli kitabı çıktı.KOCAELİ (İGFA) -Yıllardır kaleme aldığı yazıların bir bölümü “Köşedeki Hayat” isimli eserinde toparlayan Yüksel Ercan’ın kitabı baskıdan çıkarak okuyucu ile buluştu.

“KÖŞEDEKİ HAYAT” GEÇMİŞTEN GELECEĞE IŞIK TUTACAK

“Köşedeki Hayat” isimli kitabı ile ilgili bilgi veren Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan “Nerede ise 30 yıldır her gün hiç aksatmadan köşe yazısı yazıyorum, Anayurt yayınları sahibi kıymetli dostum Mustafa Anayurtlu “-Bu kadar beklemek yeter artık senin yazıları kitaplaştırmamız lazım” dedikten kısa bir süre sonra “Köşedeki Hayat” isimli eser ortaya çıktı, heyecanım sonsuz, Kitabın hazırlanmasında çok büyük emek veren gazeteci dostum Yılmaz Dalgalan’a da teşekkür ediyorum” dedi.

OLYMPİA Yayınlarından çıkan “Köşedeki Hayat” isimli kitap geçmişten gümümüze kadar olan gelişmeleri kronolojik bir şekilde gözler önüne sererek hayatımızdaki değişmeleri anlatıyor.

İKİNCİ KİTAP “ESKİMEYEN YAZILAR” OLACAK

“Köşedeki Hayat” isimli kitabın piyasaya çıkması ile birlikte hazırlıklara başlayan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan “Yazılarımın belli bir kısmını daha ikinci kitapta bir araya getirme kararı aldık, İkinci kitabın isminin ne olması ile ilgili binlerce okuyucumuzun fikrini aldık, Okuyucularımızın büyük bir kısmı ikinci kitabın isminin “Eskimeyen Yazılar” olması gerektiğini söylediler.. “Eskimeyen Yazılar” isimli kitabın düzenlemeleri son aşamada inşallah kısa bir zaman içerisinde “Eskimeyen Yazılar” kitabını da okuyucularımız ile buluşturacağız” diye konuştu.