Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 7 Aralık'ta Yunanistan'a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretin ardından, önemli gelişmeler yaşanmıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bu ziyaretin ardından Türk turistlere yönelik önemli bir adım attı. Miçotakis, mart ayında başlayacak olan ekspres vize uygulaması ile Türk turistlere Yunan adalarında seyahat konusunda kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Yunan lider, Türk turistlere özel olarak belirlenen 10 adada geçerli olacak vize kolaylığıyla ilgili olarak, "Bu uygulama, mart ayından itibaren başlayacak ve ilkbahar ile yaz mevsimi boyunca devam edecek." dedi.