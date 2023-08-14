Yunan basını İsrail, Kıbrıs ve Atina'nın Akdeniz'den doğal gaz çıkarma projesinin Türkiye nedeniyle gerçekleşmediğini belirtti. Ayrıca Türk ordusuna dair dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye’ye yardım gönderen ülkelerden birisi Yunanistan oldu. Deprem tarihine kadar ilişkiler çok yakınken, o tarihten sonra yerini normalleşmeye bıraktı. Türkiye ve Yunanistan yetkilileri sürekli bir araya gelerek ikili temaslarda bulundu. Bu temaslardan en önemlisi ise 16 ay sonra gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kiryakos Miçotakis'in bir araya gelmesiydi. Vilnius'ta görüşen iki liderle ilgili Yunan basını 'Ege'deki hava soğudu' benzetmesini yaptı.

Ateş Kaynıyor

Yunan basını Ta Nea’nın gündemi Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki üsleri oldu. Türk Donanmasındaki bu üslerin uzaydan çekilen görüntülerini yayınlayarak bazı ifadelerde bulunuldu. Yunan basını Ta Nea ifadelerinde “'Türkiye'nin stratejik hedefleri benimsenmezse yakmak istediği ateş kaynamaya devam ediyor” şeklinde açıkladı. Ta Nea “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı Türkiye'nin Kıbrıs sorununu her iki devletin gerçekleri temelinde bir çözümü tartışmaya hazır olduğunu” vurguladı.

Yunan basını Türk Donanmasının Merin Limanı’ndaki Uydu fotoğraflarını yayınladı ve Uluslararası İlişkiler Profesörü Giannos Charalambidis'in açıklamalarına değindi. Giannos “Marmara, Akdeniz, Ege limanlarındaki donanma sayesinde bölgede tamamen Türk kontrollü bir deniz oluştu” şeklinde açıklandı.

Ankara Kararlı ve Sabit

Ta Nea analizin devamında dün Yunan basınında çıkan 'Ankara kararlı ve sabit' başlıklı bir başka habere benzer ifadeler kullandı. Yunanistan adaları silahsızlaştırılsa bile Türkiye Ege'ye hakim olmak ve bölgede güç sahibi olmak istiyor.

GİRİT VE RODOS KİLİT KONUMDA

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki varlığının kısıtlanması için 2 adanın önemli olduğunu belirten Yunan basını Kıbrıs-Atina arasındaki hem hava hem de kara sınırları sayesinde Doğu Akdeniz'de kontrolün sağlanabileceğini iddia etti. Türkiye'nin ise bu Girit ve Rodos'a karşı kilit konumları Gazimağusa, Karpaz ve İskenderun'da bulunan üs. Ta Nea, Yunanistan'ın Türkiye'den daha büyük bir donanmaya ve geleneğe sahip olduğunu öne sürerek Atina'nın belli başlı avantajları olduğuna da aktardı. Yunanistan'ın güçlü filosuyla Çanakkale-Girit arasındaki kapıları kapadığını belirten gazete, Ege'nin bu bağlamda Türkiye için bir mayın tarlası olduğunu öne sürdü.