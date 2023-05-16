Yunanistan'da ilk kez bu yıl 21 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılacak sistem, birinci partiye 50 milletvekili "bonus" uygulamasını kaldırırken, hükümet kurulamaması halinde tekrar sandığa gidilmesini öngörüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki yıllarda uygulanan seçim sisteminde, koalisyon hükümetlerinden kaçınılması ve güçlü bir iktidar gerekçesiyle genel seçimlerde birinci partiye 50 "bonus" milletvekilliği verilirken, yeni sistemde sandığa ilk gidişte bu uygulama kaldırıldı.

Mecliste 151 sandalyeyi kazanan parti tek başına iktidar olurken, hiçbir partinin bu sayıya ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı en çok oyu alan parti liderini hükümeti kurmak üzere görevlendirecek.

Hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı sırayla en çok oy olan ikinci ve üçüncü parti liderlerine görevi verecek.

Liderlerin hükümeti kurmaları için 3'er günlük süreleri olacak.

Bu aşamada da hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderlerini bir araya getirecek.

Bu süreçte de başarısız olunması halinde, tüm partilerin katılımıyla kurulacak geçici bir hükümetle, seçmenler tekrar sandığa gidecek.