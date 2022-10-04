Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Yunanistan’ın son dönemde takındığı tavır ve savaş çığırtkanlığı üzerine yaptığı açıklamada İzmir ve Edirne’de 2 büyük miting düzenlenmesi ve 1897 ile 1922’nin Yunan’a yeniden hatırlatılması çağırısında bulundu.

Son dönemde Türkiye-Yunanistan arasında yaşanan gerilim, Yunanistan’ın yaptığı kışkırtmalar ve Yunan tarafında Türkiye hakkında söylenen akıl dışı ifadeler üzerine Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı bir açıklama yaptı. Yazıcı, 1897 Osmanlı-Yunan Savaşını ve 1922’de Yunan’ın İzmir’den denize döküldüğünü hatırlatarak iki büyük miting düzenlenmesi çağrısında bulundu.

“AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞUNU UYARIYORUZ!”

Turgay Yazıcı, son dönemde Yunanistan’ın takındığı tavrın doğru bir tavır olmadığına dikkat çekti. Türkiye ile gerilimin Yunanistan’a fayda sağlamayacağını belirten Yazıcı, “Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan, adeta bir savaş çığırtkanlığı ile iki ülke arasındaki iletişimi germeye devam ediyor. Bizler oynanan oyunun farkındayız. Tıpkı kuzeyde yaşanan gerilim gibi birleri Yunanistan’a da Türkiye için arkanızdayız diyor. Biz de kendilerine tarihi hatırlatmak istiyoruz. Bakın 1987 Osmanlı-Yunan savaşına. Bir diğer adıyla Otuz Gün Savaşı olarak bilinen, 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana gelen savaş yaklaşık bir ay sürdü ve Osmanlı Ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Ardından 1922’de Yunanistan’ı küllerinden dirilen aziz Türk ordusu denize döktü. Bu iki şanlı zaferi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aklınızı başınıza devşirin, sinir uçlarımızla oynamayın. Biz yeni bir zafer için her zaman hazırız” dedi.

“2 DEV MİTİNG YAPILSIN”

Açıklamasında devlet büyüklerine de çağrıda bulunan Turgay Yazıcı, “Yunanistan’da anlamsız bir özgüven ile yapılan saçma sapan açıklamalar, milletimizin sabır taşını çatlatmaya başladı. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; İzmir ve Edirne’de yüzbinlerin katılacağı iki büyük miting düzenlensin. Avrupa’nın şımarık çocuğuna ve dahi sahiplerine 1897 ve 1922 hatırlatılsın. Yunanın ve Yunan sevicilerin sesinin bile çıkamayacağından adımız gibi eminiz. Biz tesadüfen bu topraklarda değiliz. Atalarımız yüzyıllarca bedel ödedi. Her nesil, bir sonraki nesle bu toprakları vatan olarak bırakabilmek için nice mücadeleler verdi. Biz de üzerimize düşeni yaşamaya, yapmaya hazırız. Bin yıl önce ne isek bugün de oyuz. 2200 yıllık devlet aklı ve 5000 yıllık Türklük tarihimizde hiçbir zaman ye’se kapılmadık. Bugün de kendimize inancımız tam” diye konuştu.